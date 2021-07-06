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İstanbul'da korkunç cinayet

Seyrantepe’de nişanlısıyla birlikte yaşayan Sahil Güvenlik Komutanlığı’nda görevli 26 yaşındaki Topçu Uzman Çavuş evlilik hazırlığındaki 30 yaşındaki nişanlısı tarafından beylik tabancasıyla 3 el ateş edilerek öldürüldü.

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