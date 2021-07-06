Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da korkunç cinayet İstanbul'da korkunç cinayet 06 Temmuz 2021 Salı Saat: 11:05 Seyrantepe’de nişanlısıyla birlikte yaşayan Sahil Güvenlik Komutanlığı’nda görevli 26 yaşındaki Topçu Uzman Çavuş evlilik hazırlığındaki 30 yaşındaki nişanlısı tarafından beylik tabancasıyla 3 el ateş edilerek öldürüldü. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/60e40ece889ce531ad077707" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Dr. Öz'ün kızı Daphne Öz Bodrum'da aşka geldi Eylem hazırlığındaki DEAŞ'lı böyle yakalandı Erdoğan'dan ücretli aşıda geri adım Türkiye 13 yaşındaki Merve'yi konuşuyor Sapık kamerada! Komşuları uyarınca kurtuldu Erdoğan'dan Kabine toplantısı sonrası emeklilere müjde Dans eden yılanları görünce telefonuna sarıldı! Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın'ın Bursa'daki evi görüntülendi Birileri yine normalleşmeyi ''a''normalleştirdi