Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da korkunç kaza: 1'i ağır 7 kişi yaralandı İstanbul'da korkunç kaza: 1'i ağır 7 kişi yaralandı 27 Temmuz 2022 Çarşamba Saat: 09:00 İstanbul Esenyurt'ta kontrolden çıkan servis minibüsü gişelere çarptı. Kazada 1'i ağır 7 kişi yaralandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/62e0d4894b06a269361a5aa3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da trafik tartışması kanlı bitti! Yaralılar var İstanbul'da dehşet! Kanlar içerisinde yardım istedi Yeni gün acıyla başladı: 2 evladımızı şehit verdik! Adana uçağı pilotundan olay olan Azer Bülbüllü anons Mansur Yavaş’tan Ankapark videosu: Mücadelemiz bugün başlamadı! Kadın sunucu canlı yayın sırasında bayıldı Doktor, sağlık çalışanlarını böyle fırçaladı: Kafanıza göre polis çağırıyorsunuz... Grip mi, nezle mi, Covid-19 mu ? Bilim Kurulu üyesi açıkladı Sünnet olmaktan korkan çocuk, ağaca tırmandı