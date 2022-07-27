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  4. İstanbul'da korkunç kaza: 1'i ağır 7 kişi yaralandı

İstanbul'da korkunç kaza: 1'i ağır 7 kişi yaralandı

İstanbul Esenyurt'ta kontrolden çıkan servis minibüsü gişelere çarptı. Kazada 1'i ağır 7 kişi yaralandı.

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