  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. İstanbul'da korkunç kaza! Araç alev topuna döndü, 1 kişi öldü

İstanbul'da korkunç kaza! Araç alev topuna döndü, 1 kişi öldü

Güncelleme:

İstanbul'da bir motosiklet ile taksi çarpıştı, kazada taksi ve motosiklet alev topuna dönerken bir kişi öldü.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
Sağanak yağış Artvin'i fena vurdu!
Erdoğan: Emeklilere 5 bin TL ek ikramiye ödenecek!
''Bu mahalleye polis giremez'' diyorlardı; tahmin edin ne oldu!
''Bu mahalleye polis giremez'' diyorlardı; tahmin edin ne oldu!
Valilik önünde bomba paniği
96 kişinin can verdiği apartmanın müteahhidinden olay savuma
96 kişinin can verdiği apartmanın müteahhidinden olay savuma
Boşanma kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 12 yaralı
Balıkçının oltasına balık yerine bakın ne takıldı