Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da korkunç kaza! Araç alev topuna döndü, 1 kişi öldü İstanbul'da korkunç kaza! Araç alev topuna döndü, 1 kişi öldü 10 Ekim 2023 Salı Saat: 07:40 Güncelleme: 10 Ekim 2023 Salı 07:40 İstanbul'da bir motosiklet ile taksi çarpıştı, kazada taksi ve motosiklet alev topuna dönerken bir kişi öldü. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6524d5ba2b2436303b738367" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Sağanak yağış Artvin'i fena vurdu! Erdoğan: Emeklilere 5 bin TL ek ikramiye ödenecek! ''Bu mahalleye polis giremez'' diyorlardı; tahmin edin ne oldu! ''Bu mahalleye polis giremez'' diyorlardı; tahmin edin ne oldu! Valilik önünde bomba paniği 96 kişinin can verdiği apartmanın müteahhidinden olay savuma 96 kişinin can verdiği apartmanın müteahhidinden olay savuma Boşanma kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 12 yaralı Balıkçının oltasına balık yerine bakın ne takıldı