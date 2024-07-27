Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da korkunç kaza: İETT otobüsü 3 araca çarpıp akaryakıt istasyonuna daldı İstanbul'da korkunç kaza: İETT otobüsü 3 araca çarpıp akaryakıt istasyonuna daldı 27 Temmuz 2024 Cumartesi Saat: 12:31 Güncelleme: 27 Temmuz 2024 Cumartesi 12:31 Avcılar'da, şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği İETT otobüsü, önce 3 araca çarptı ardından akaryakut istasyonuna daldı. Kazada 1’i ağır 3 kişi yaralandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66a4be8f2d2bb6cc0e03f173" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR 2 kez öldü sanıldı morga konuldu, Trabzon'un geçilemeyen atleti oldu Esenyurt yine karıştı: Sandalyeler, sopalar havada uçuştu İstanbul'da kediye korkunç işkence: 2'si de yakalandı Tacizciye meydan dayağı: Linç girişimini polis önledi Öğrencisinden öğrendi, 20 ton çöpü sanat eserine çevirdi Muğla'da orman yangını Akılalmaz hırsızlık kamerada: Çaldığı şeye inanamayacaksınız Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 25 hedef imha edildi TRT olimpiyat yayınını kesti!