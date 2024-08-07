Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da korkunç kaza: İETT otobüsü binaya girdi, bina boşaltıldı, yaralılar var İstanbul'da korkunç kaza: İETT otobüsü binaya girdi, bina boşaltıldı, yaralılar var 07 Ağustos 2024 Çarşamba Saat: 19:21 İstanbul Pendik’te İETT otobüsünün kuaför dükkanına daldığı kazada 6 kişi yaralandı. Binanın kolonunda oluşan hasar sebebiyle apartman tahliye edildi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66b39f20b4b6d276690085d3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Türkiye'nin unutulmaya yüz tutmuş el emeği göz nurları Dubai, Katar ve Tayland'a satılıyor Temel kazısında 2 bin yıllık bir tarih ortaya çıkarıldı AK Partili belediyenin sokak hayvanları çözümü sosyal medya oldu İstanbul'da kiracı şiddeti kamerada: 101 yaşındaki kadın ölümden döndü Elektronik atıkları altına dönüştürecek bir fabrika açıldı Aydın'da orman yangını: Yangın yerleşim yerine sıçradı İşte Akdeniz ya da Ege'ye gidemeyen tatilcinin yeni rotası Komandolar Türkiye'nin fındık tarlalarında nöbette Canlı yayında Bakan Şimşek'in zor anları... Siri, sözünü kesti