  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. İstanbul'da korkunç kaza: Metrobüsler kafa kafaya çarpıştı

İstanbul'da korkunç kaza: Metrobüsler kafa kafaya çarpıştı

İstanbul'da metrobüs yolu Beylikdüzü Belediyesi Durağı yakınlarında iki metrobüs kafa kafaya çarpıştı.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
Hemşireye makasla saldırdı: O anlar saniye saniye kamerada
Yola çıkacaklar dikkat! İşte İstanbul trafiğinde son durum
Şile'de otel havuzu hayvanlar için mezar oldu
10 yıldır sahte kimlikle dolaşan firari yakalandı
İstanbul'da fabrikada patlama anı kamerada
Küçükçekmece'de İETT otobüsünün karıştığı zincirleme kaza: 14 yaralı
Hayranlarına müjde: Açlık Oyunları'nın yenisi geliyor
Cep telefonu patlayıp alev aldı; o anlar kamerada
İstanbul'da fabrika yangını! Art arda patlamalar yaşanıyor