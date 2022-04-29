Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da korkunç kaza: Metrobüsler kafa kafaya çarpıştı İstanbul'da korkunç kaza: Metrobüsler kafa kafaya çarpıştı 29 Nisan 2022 Cuma Saat: 19:35 İstanbul'da metrobüs yolu Beylikdüzü Belediyesi Durağı yakınlarında iki metrobüs kafa kafaya çarpıştı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/626c13c8e2f3da1065035633" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Hemşireye makasla saldırdı: O anlar saniye saniye kamerada Yola çıkacaklar dikkat! İşte İstanbul trafiğinde son durum Şile'de otel havuzu hayvanlar için mezar oldu 10 yıldır sahte kimlikle dolaşan firari yakalandı İstanbul'da fabrikada patlama anı kamerada Küçükçekmece'de İETT otobüsünün karıştığı zincirleme kaza: 14 yaralı Hayranlarına müjde: Açlık Oyunları'nın yenisi geliyor Cep telefonu patlayıp alev aldı; o anlar kamerada İstanbul'da fabrika yangını! Art arda patlamalar yaşanıyor