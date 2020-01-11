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  3. 11 Ocak 2020 10:15

İstanbul'da korkunç kaza!

Akşam saatlerinde İstanbul trafiğinin ana damarlarından birisi olan TEM otoyolu’nda üç otomobil birbirine girdi.

Video Galeri
KAPAN-1 BAGOK operasyonu başladı
KAPAN-1 BAGOK operasyonu başladı
Video Galeri
Başakşehir'de işyerinde yangın
Başakşehir'de işyerinde yangın
Video Galeri
Isınmak için yaptığı hata ölümüne sebep oluyordu!
Isınmak için yaptığı hata ölümüne sebep oluyordu!
Video Galeri
İstanbul’da esrarengiz ölüm
İstanbul’da esrarengiz ölüm
Video Galeri
Fox TV'nin iddialı dizisi için final zamanı geldi
Fox TV'nin iddialı dizisi için final zamanı geldi
Video Galeri
2020 yılının ilk ay tutulması böyle görüntülendi
2020 yılının ilk ay tutulması böyle görüntülendi
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