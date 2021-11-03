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  4. İstanbul'da korkunç motosiklet kazası kamerada! Aracın içine girdi

İstanbul'da korkunç motosiklet kazası kamerada! Aracın içine girdi

Beykoz'da motosikletli, sürücüsünün yolda bir anda dönüş yaptığı hafif ticari araca çarptı. Motosikletlinin çarpmanın etkisiyle camdan otomobilin içine düştüğü kaza kameralara yansıdı.

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