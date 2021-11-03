Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da korkunç motosiklet kazası kamerada! Aracın içine girdi İstanbul'da korkunç motosiklet kazası kamerada! Aracın içine girdi 03 Kasım 2021 Çarşamba Saat: 11:45 Beykoz'da motosikletli, sürücüsünün yolda bir anda dönüş yaptığı hafif ticari araca çarptı. Motosikletlinin çarpmanın etkisiyle camdan otomobilin içine düştüğü kaza kameralara yansıdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/61824c4744edde2ac21d3be3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da şiddetli patlama: Bina çöktü! İstanbul'da Suriyeliler ortalığı savaş alanına çevirdi TikTok uğruna ölüme meydan okudular! Yürekleri ağza getiren görüntüler Tarkan payşalaşımıyla olay oldu: ''TATAVAR'' Camdaki Kız Muzo, Nalan'a Sedat hakkındaki gerçekleri açıkladı Bolu'da korkutan yangın! Alevler geceyi aydınlattı Canlı yayında dikkat çeken iddia: Erdoğan'ın sürpriz kararının nedeni İmamoğlu mu ? Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a: ''Yahu şahsım, insan milletten biraz utanır'' Öldüren iddia! Boğularak can verdi