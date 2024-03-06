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  4. İstanbul'da korkunç olay! Çöplerin arasında bulundu

İstanbul'da korkunç olay! Çöplerin arasında bulundu

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İstanbul Esenler'de, parkta kedilerin çöpleri karıştırması sonucu bulunan cenin polis ekiplerini alarma geçirdi.

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