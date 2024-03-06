Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da korkunç olay! Çöplerin arasında bulundu İstanbul'da korkunç olay! Çöplerin arasında bulundu 06 Mart 2024 Çarşamba Saat: 11:05 Güncelleme: 06 Mart 2024 Çarşamba 11:05 İstanbul Esenler'de, parkta kedilerin çöpleri karıştırması sonucu bulunan cenin polis ekiplerini alarma geçirdi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65e823de480c823bce0909e3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Öğrenci yurdunda 10 çocuğa taciz ve istismar Antalya'da hortum ortalığı savaş alanına çevirdi: Yaralılar var Japon deprem uzmanından Marmara için kırmızı alarm MİT'ten nokta operasyon: Bir hain daha etkisiz hale getirildi Oğlunu yurt dışına kaçıran yazar Eylem Tok'tan ilk açıklama Antalya'yı vuran hortum kamerada Mehmetçik'in nefes kesen operasyonu kamerada: Hainlerin 9 ildeki 59 inine baskın Çatıda eli silahlı eski polis alarmı! Zanlı ''tanıdık'' çıktı İstanbul'da İTÜ'de büyük yangın!