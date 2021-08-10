  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. İstanbul'da korkunç olay! Ehliyetsiz ''canavar'' durağa daldı, yaralılar var

İstanbul'da korkunç olay! Ehliyetsiz ''canavar'' durağa daldı, yaralılar var

Büyükçekmece'de otobüs durağına tam yanaşmadan yolcu indirip bindirmek isteyen otobüsün yanından emniyet şeridine giren ehliyetsiz sürücü 2 kişiye çarparak ağır yaraladı.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
Genç kadın Fenerbahçeli yıldızdan imza isterken... Tribünden küfür yağdı!
Rize'de nefes kesen kurtarma operasyonu
Ordu'da heyelan! Üç bina tahliye edildi
Bakan Soylu'ya çok zor ''şehit'' ve ''Suriyeli'' sorusu!
Bakan Pakdemirli ''böyle bir teknoloji yok'' demişti; Muğla ve Isparta'da ortaya çıktı
CHP-CHP'li gençlerden Kılıçdaroğlu videosu
Ece Üner'in yeni programıNIN tanıtımına teoki yağdı
Şimdi de Kent Ormanı'nı yaktılar! 3 kişi yakalandı
Libyalı emlakçı cinayetinin altından yasak aşk çıktı