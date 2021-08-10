Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da korkunç olay! Ehliyetsiz ''canavar'' durağa daldı, yaralılar var İstanbul'da korkunç olay! Ehliyetsiz ''canavar'' durağa daldı, yaralılar var 10 Ağustos 2021 Salı Saat: 09:55 Büyükçekmece'de otobüs durağına tam yanaşmadan yolcu indirip bindirmek isteyen otobüsün yanından emniyet şeridine giren ehliyetsiz sürücü 2 kişiye çarparak ağır yaraladı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/611222e638c3560f7d33b7c3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Genç kadın Fenerbahçeli yıldızdan imza isterken... Tribünden küfür yağdı! Rize'de nefes kesen kurtarma operasyonu Ordu'da heyelan! Üç bina tahliye edildi Bakan Soylu'ya çok zor ''şehit'' ve ''Suriyeli'' sorusu! Bakan Pakdemirli ''böyle bir teknoloji yok'' demişti; Muğla ve Isparta'da ortaya çıktı CHP-CHP'li gençlerden Kılıçdaroğlu videosu Ece Üner'in yeni programıNIN tanıtımına teoki yağdı Şimdi de Kent Ormanı'nı yaktılar! 3 kişi yakalandı Libyalı emlakçı cinayetinin altından yasak aşk çıktı