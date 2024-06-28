İstanbul'da korkunç olay: Eşini taciz etmeye kalkan arkadaşını öldürdü

Şişli’de evine misafir olduğu arkadaşının karısını taciz ettiğini iddia eden bir kişi, ev sahini tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

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