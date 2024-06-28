Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da korkunç olay: Eşini taciz etmeye kalkan arkadaşını öldürdü İstanbul'da korkunç olay: Eşini taciz etmeye kalkan arkadaşını öldürdü 28 Haziran 2024 Cuma Saat: 16:06 Güncelleme: 28 Haziran 2024 Cuma 16:06 Şişli’de evine misafir olduğu arkadaşının karısını taciz ettiğini iddia eden bir kişi, ev sahini tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/667eb55880bed025aa0c3603" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da yangın: Alevler yerleşim yerine ilerliyor Bingöl'de iki noktada orman yangını Türkiye'de bir ilk: Daha önce bildiğiniz ''askıda'' uygulamalarını unutun Erdoğan: ''Esad ile ailece görüşebiliriz'' Uzaklaştırma kararı yetmedi: Uzman çavuş eşini katledip, polisle çatıştı Kınalıada'da kıyamet koptu; polis hava ateş açtı Özel hastanede skandal: Doğumdan tam 10 ay sonra karnından çıkartıldı 3 yaşındaki çocuğa yanlış teşhisle 2,5 yıl kemoterapi verdiler Trafik ışıklarında otomobile silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var