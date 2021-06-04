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  4. İstanbul'da korkunç olay: Genç kız boşluğa kendini böyle bıraktı

İstanbul'da korkunç olay: Genç kız boşluğa kendini böyle bıraktı

İstanbul Mecidiyeköy'de psikolojik sorunları olduğu öğrenilen 26 yaşındaki genç bir kız kendini 4. kattan aşağı bırakarak intihar girişiminde bulundu.

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