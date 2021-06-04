Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da korkunç olay: Genç kız boşluğa kendini böyle bıraktı İstanbul'da korkunç olay: Genç kız boşluğa kendini böyle bıraktı 04 Haziran 2021 Cuma Saat: 18:55 İstanbul Mecidiyeköy'de psikolojik sorunları olduğu öğrenilen 26 yaşındaki genç bir kız kendini 4. kattan aşağı bırakarak intihar girişiminde bulundu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/60ba4ceadb5c7b5c5d20ce53" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Erzurum'da üretilen alabalıklar Karadeniz'de satılıyor FSM Köprüsü'nde yangın paniği! Trafik durma noktasına geldi Müge Anlı'da ''büyülü sucuk'' iddiası sosyal medyayı salladı İzmir'de vahşet: Birinin başı kesilmiş, diğerleri gömülmüş İstanbul'da inanılmaz görüntüler: Kargalar böyle saldırdı Dünya onu konuşuyor... BBC sunucusu fena yakalandı Silahlı suç örgütüne nefes kesen operasyon: Cephanelik ele geçirildi Marmara'da araştırma yapan bilim insanları şaşkın: Böylesi daha önce görülmedi Bebek pudrasında ''asbest'' tehlikesi... Türkiye'de kullanılıyor mu?