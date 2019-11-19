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  3. 19 Kasım 2019 18:15

İstanbul'da korkunç olay kamerada! Minibüsün kapısı açık kalınca...

İstanbul Küçükçekmece'de kapısı açık şekilde ilerleyen yolcu dolu minibüsten düşen genç kız başından yaralandı. O anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

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