Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da korkunç olay! Yeni doğmuş bebek çöpte bulundu İstanbul'da korkunç olay! Yeni doğmuş bebek çöpte bulundu 10 Şubat 2024 Cumartesi Saat: 15:00 Güncelleme: 10 Şubat 2024 Cumartesi 15:00 Sarıyer'de çöp poşetlerinin arasında bulunan yeni doğmuş bebeği çöp poşetlerinin arasına bırakarak kaçan kadın yakalanarak gözaltına alındı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65c765620faadea8e80233d3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Murat Kurum: ''Öğrencilere yetecek kapasitede yurtlar hızla hizmete alınacak'' Kaldırım çöktü, faciadan dönüldü Pahalığa onlar da dayanamadı! ''Yabancı'' komşularımız da şehri terk ediyorlar Annesiyle tartışan üvey babasını kalbinden bıçakladı Araç muayenesinde emsal karar! TÜVTÜRK o paraları iade edecek İstanbul trafiğinde can pazarı! Yol savaş alanına döndü Köprüye bebek katilinin posterini açanlar yakalandı Karadeniz'den peş peşe patlama sesleri yükseldi Sınıflarda uygulamalı şeytan taşlama dersi başladı