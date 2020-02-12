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  3. 12 Şubat 2020 10:30

İstanbul'da korkunç ölüm!

Beyoğlu’nda sevgilisinin evine giden bir kadın, tüfekle vurulmuş yüzüstü yatan bir ceset görünce, korku içinde polise gitti. Polis cesedin başka birine ait olduğunu belirlerken, kadının sevgilisi olayın şüphelisi olarak yakalanarak gözaltına alındı.

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