Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da korkunç ölüm! Yaşlı kadın yangında hayatını kaybetti İstanbul'da korkunç ölüm! Yaşlı kadın yangında hayatını kaybetti 05 Ocak 2024 Cuma Saat: 14:40 Güncelleme: 05 Ocak 2024 Cuma 14:40 Pendik'te site içerisinde bulunan bir binada yangın çıktı. Mutfakta çıkan yangına müdahale etmek isteyen 83 yaşındaki bir kadın hayatını kaybetti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6597eab9f4020b4ed50dd483" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Aile boyu vahşi cinayet kamerada! Baba ve kızı böyle katlettiler Metroda öldüren yumruk! Raylara düşen adam feci şekilde hayatını kaybetti Birkaç ay önce hayvanlar otluyordu... Barajlardan sevindiren haber Kırmızı bültenlİ fuhuş patroniçesi Türkiye'de yakalandı ''Eline sağlık'' diyen Fatih Altaylı'ya yurtdışına çıkış yasağı Antalya'da tarihi keşif: Birinci Dünya Savaşı'nın izleri bulundu ''Var Böyle Tipler'' Kıvanç Talu ve Beril Talu yakalandı İstanbul'da korku dolu gece! Doğalgaz borusu patladı; 2 bina tahliye edildi 2 yolcu otobüsü çarpıştı: Çok sayıda ölü ve yaralı var!