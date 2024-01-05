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İstanbul'da korkunç ölüm! Yaşlı kadın yangında hayatını kaybetti

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Pendik'te site içerisinde bulunan bir binada yangın çıktı. Mutfakta çıkan yangına müdahale etmek isteyen 83 yaşındaki bir kadın hayatını kaybetti.

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