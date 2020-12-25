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YÜZ YÜZE SINAVLAR ARA TATİL SONRASINA KALDI!
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  3. 25 Aralık 2020 09:00

İstanbul'da korkutan ''ambulans'' trafiği!

İçinde organ taşıma çantaları da bulunan tam donanımlı yeni ambulansların 25'i Anadolu yakasında, 36'sı ise Avrupa Yakası'nda görev yapacak.

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