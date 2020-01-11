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  3. 11 Ocak 2020 17:45

İstanbul'da korkutan deprem anları kamerada

İstanbul’da 4.7 şiddetinde deprem meydana geldi. Deprem sırasında markette bulunan 3 kişinin yaşadığı panik anları güvenlik kamerasına yansıdı.

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İran'da düşürülen yolcu uçağından yeni görüntüler
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