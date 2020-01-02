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  3. 02 Ocak 2020 10:15

İstanbul'da korkutan fabrika yangını

İstanbul Arnavutköy'de 4 katlı kumaş fabrikasının ipliklerin olduğu depo bölümünde yangın çıktı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken fabrikada hasar oluştu.

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