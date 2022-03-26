Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da korkutan görüntü: 24 yunus ölü olarak kıyıya vurdu İstanbul'da korkutan görüntü: 24 yunus ölü olarak kıyıya vurdu 26 Mart 2022 Cumartesi Saat: 11:00 İstanbul'un karadeniz kıyısı İhsaniye'de 24 yunus balığının cansız bedenleri kıyıya vurdu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/623ec8208db0e179e15c3873" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Boşanma aşamasındaki eş bu sefer adliyede saldırdı Hadise, Mehmet Dinçerler sonrası ''nerede o eski Hadise'' dedirtti Eşine ulaşmak için şişme bot ile 2 bin kilometrelik deniz yolculuğuna çıktı Suudi Arabistan'da büyük saldırı! Petrol deposunu havaya uçurdular ''Tansu Çiller bana öyle bir tezgah kurdu ki....'' Öldürülen Rus askerlerinin görüntülerini paylaştılar Erdoğan ve pilotlar arasında dikkat çeken diyalog Yolcular için korkun anlar: Seyir halindeki İETT otobüsünde şoföre saldırdılar İETT otobüsünde dehşet! Seyir halinde şoföre saldırdı