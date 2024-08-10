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İstanbul'da korkutan manzara

İstanbul'da yağışsız geçen günler nedeniyle barajların doluluk oranı yüzde 54.52'ye geriledi. Daha önce suyla dolu alanlarda artık araçlarla dolaşmak mümkün hale gelirken, suların çekilmesiyle çöpler ortaya çıktı.

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