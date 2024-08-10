Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da korkutan manzara İstanbul'da korkutan manzara 10 Ağustos 2024 Cumartesi Saat: 13:41 İstanbul'da yağışsız geçen günler nedeniyle barajların doluluk oranı yüzde 54.52'ye geriledi. Daha önce suyla dolu alanlarda artık araçlarla dolaşmak mümkün hale gelirken, suların çekilmesiyle çöpler ortaya çıktı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66b743e7a6b031d700003843" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Mehmetçik hainlere göz açtırmıyor: 12 terörist etkisiz hale getirildi Adının Cehennem Vadisi olduğuna bakmayın; burası Türkiye'nin gizli cenneti Yürekleri ağza getiren yıkım kamerada İstanbul'da 13 katlı apartmanda yangın paniği: Alevler çatıyı, dumanlar gökyüzünü sardı Yük gemisinde şiddetli patlama İstanbul'da skandal görüntüler: Belediye çalışanları yol kesip adam dövdü Antalyaspor'un yeni forma tanıtımı olay oldu Brezilya'da yolcu uçağı düştü: 62 kişi öldü Şener Şen'in oyununda izleyicilere cam şişeli saldırı