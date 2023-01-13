Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da korkutan patlama! Doğalgaz borusu alev aldı İstanbul'da korkutan patlama! Doğalgaz borusu alev aldı 13 Ocak 2023 Cuma Saat: 14:00 Güncelleme: 13 Ocak 2023 Cuma 14:00 İstanbul Tuzla'da İSKİ ekiplerinin kazı çalışması sırasında doğalgaz borusu patladı. Patlamada bir işçi yaralanırken, alevlerin sıçradığı parti seçim bürosu ile bir kamyonet yandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63c139c709c4b20f30040143" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Kırılan dişi yüzünden kanser olduğunu öğrendi Türkiye'de bulunan 5 bin 500 yıllık tarih ortaya çıktı Karadeniz Gazını dağıtacak 2'nci hazne de denize indi Tekirdağ’da gölet kuruma noktasına geldi Köpeğe tecavüz ederken yakalandı, itirafı mide bulandırdı İstanbul'da silahlı saldırı kamerada! Veliler sınıfı bastı, ortalık karıştı! Kağıthane-İstanbul Havalimanı metro hattı açılıyor Bakan Soylu, kırsaldan temizlenen terör örgütlerini açıkladı