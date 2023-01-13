İstanbul'da korkutan patlama! Doğalgaz borusu alev aldı

İstanbul Tuzla'da İSKİ ekiplerinin kazı çalışması sırasında doğalgaz borusu patladı. Patlamada bir işçi yaralanırken, alevlerin sıçradığı parti seçim bürosu ile bir kamyonet yandı.

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