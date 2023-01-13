  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. İstanbul'da korkutan patlama! Doğalgaz borusu alev aldı

İstanbul'da korkutan patlama! Doğalgaz borusu alev aldı

Güncelleme:

İstanbul Tuzla'da İSKİ ekiplerinin kazı çalışması sırasında doğalgaz borusu patladı. Patlamada bir işçi yaralanırken, alevlerin sıçradığı parti seçim bürosu ile bir kamyonet yandı.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
Kırılan dişi yüzünden kanser olduğunu öğrendi
Türkiye'de bulunan 5 bin 500 yıllık tarih ortaya çıktı
Karadeniz Gazını dağıtacak 2'nci hazne de denize indi
Tekirdağ’da gölet kuruma noktasına geldi
Köpeğe tecavüz ederken yakalandı, itirafı mide bulandırdı
İstanbul'da silahlı saldırı kamerada!
Veliler sınıfı bastı, ortalık karıştı!
Kağıthane-İstanbul Havalimanı metro hattı açılıyor
Bakan Soylu, kırsaldan temizlenen terör örgütlerini açıkladı