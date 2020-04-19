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TÜRKİYE'DE KORONAVİRÜSTEN ÖLENLERİN SAYISI 2 BİNİ AŞTI!
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  3. 19 Nisan 2020 23:00

İstanbul'da korkutan patlama!

Maltepe'de meydana gelen trafo patlaması korkuya yol açtı. Patlamayla birlikte çıkan yangını itfaiye ekipleri kontrol altına aldı.

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