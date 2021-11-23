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İstanbul'da korkutan patlama

İstanbul Ataşehir'de bir fırında patlama meydana geldi. Bir kişinin yaralandığı patlamanın doğal gaz kaynaklı olduğu belirtildi.

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