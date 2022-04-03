Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da korkutan patlama İstanbul'da korkutan patlama 03 Nisan 2022 Pazar Saat: 22:20 Bağcılar'da iş yeri önünde bilinmeyen bir nedenle alev alan çöpler doğalgaz borusunda patlamaya neden oldu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6249f375a2f6b80136210263" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Kartal'da Ramazan ayının ilk gününde camiler dezenfekte edildi O şehrimiz savaş alanına döndü: Çok sayıda yaralı ve gözaltı var Türk Yıldızları gökyüzünde yürekleri ağızlara getirdi Biden törende ayakta uyudu Ukrayna'dan Türkiye'ye sürüklenen mayın böyle patladı Kerem Aktürkoğlu'nun acı günü 100 kiloluk dev oltaya takıldı! Saatlerce boğuştular Balıkesir'de korkutan orman yangını Bakü'de eğlence mekanında patlama: Ölü ve yaralılar var