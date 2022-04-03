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İstanbul'da korkutan patlama

Bağcılar'da iş yeri önünde bilinmeyen bir nedenle alev alan çöpler doğalgaz borusunda patlamaya neden oldu.

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