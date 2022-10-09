Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da korkutan patlama İstanbul'da korkutan patlama 09 Ekim 2022 Pazar Saat: 19:45 İstanbul Kadıköy'de nedeni henüz bilinmeyen bir patlama meydana geldi. Patlamanın ardından çıkan yangında alevler geceyi gündüze çevirdi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6342fa9d66161472f57ab463" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Felakete ramak kaldı! Petrol tankeri kıyıya birkaç metre kala durabildi Sağanak yağış bir ilimizi yuttu! Yollar yine çamur nehrine döndü HDP'nin İstanbul yürüyüşüne polis engeli: Çok sayıda gözaltı var! Mansur Yavaş: ''Buraya hesap vermeye geliyoruz'' Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Onur Şener açıklaması Aşiret düğününe katılan Bakan Soylu'dan dikkat çeken sözler İstanbul'da yakalanan dilencinin parayı sakladığı yer şoke etti İstanbul'un 244 yıllık tarihi binası 48 milyon TL'ye satışa çıkarıldı Polisin dikkatinden kaçmadı! Araçta akıl almaz uyuşturucu düzeneği