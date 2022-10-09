İstanbul'da korkutan patlama

Ebru Gündeş 1.8 milyon dolarlık yüzüğüyle şov yaptı

Sağanak yağış bir ilimizi yuttu! Yollar yine çamur nehrine döndü

HDP'nin İstanbul yürüyüşüne polis engeli: Çok sayıda gözaltı var!

Devlet televizyonunu hackleyip öyle bir şey yayınladılar ki...