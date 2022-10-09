  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. İstanbul'da korkutan patlama

İstanbul'da korkutan patlama

İstanbul Kadıköy'de nedeni henüz bilinmeyen bir patlama meydana geldi. Patlamanın ardından çıkan yangında alevler geceyi gündüze çevirdi.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
Felakete ramak kaldı! Petrol tankeri kıyıya birkaç metre kala durabildi
Sağanak yağış bir ilimizi yuttu! Yollar yine çamur nehrine döndü
HDP'nin İstanbul yürüyüşüne polis engeli: Çok sayıda gözaltı var!
Mansur Yavaş: ''Buraya hesap vermeye geliyoruz''
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Onur Şener açıklaması
Aşiret düğününe katılan Bakan Soylu'dan dikkat çeken sözler
İstanbul'da yakalanan dilencinin parayı sakladığı yer şoke etti
İstanbul'un 244 yıllık tarihi binası 48 milyon TL'ye satışa çıkarıldı
Polisin dikkatinden kaçmadı! Araçta akıl almaz uyuşturucu düzeneği