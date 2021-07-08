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  4. İstanbul'da korkutan patlama! Yaralılar var

İstanbul'da korkutan patlama! Yaralılar var

Başakşehir’de Demirciler Sanayi Sitesi'nde boya imalathanesinde meydana gelen patlamada 2 kişi yaralandı. Patlamanın boya makinesinden kaynaklı olduğu öğrenildi.

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