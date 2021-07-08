Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da korkutan patlama! Yaralılar var İstanbul'da korkutan patlama! Yaralılar var 08 Temmuz 2021 Perşembe Saat: 10:20 Başakşehir’de Demirciler Sanayi Sitesi'nde boya imalathanesinde meydana gelen patlamada 2 kişi yaralandı. Patlamanın boya makinesinden kaynaklı olduğu öğrenildi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/60e6a745a00848684a79e093" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Milli sporcu Deniz Saypınar kıyafeti çok açık diye uçağa alınmadı Erdoğan'ın bu sözlerine tepki çekti: ''Söz vermedik ama...'' Emekli albay dehşet saçtı! 3 ölü Otoparkta çıkan yangında 12 araç hurdaya döndü Erdoğan'dan ''erken seçim mi geliyor'' dedirten talimat Meclis'te ''10 bin dolar alan siyasetçi'' gerilimi Dubai'de büyük patlama! Bakan Koca'dan 3. doz aşılamayla ilgili yeni açıklama Vişne tesisindeki mide bulandıran görüntüler sonrası harekete geçildi