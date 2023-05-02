Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da korkutan yangın! 4 katlı bina alevler içinde kaldı İstanbul'da korkutan yangın! 4 katlı bina alevler içinde kaldı 02 Mayıs 2023 Salı Saat: 09:15 İstanbul Beyoğlu'nda 4 katlı binanın 4. katında yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale ederek, alevleri kontrol altına aldı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6450aa7a989747187c40c9a3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Hayvanat bahçesinde dehşet! 6 yaşındaki çocuk aslana yem oldu Antalya'da dehşet! Turist metrelerce yüksekten yere çakıldı TEKNOFEST'te liselerarası Elektrikli Araç Yarışması'nın kazananları belli oldu Türkiye'nin gizemli mezarı: Rivayetler dudak uçuklattı! Erdoğan'dan Türkiye'yi terk eden doktorlara ''geri dönün'' çağrısı Biden yaptı yine yapacağını Bir ev sahibi şiddeti daha! Elinde kazmayla duvarı yıkıp, asma kilit taktı Türkiye'nin gizemli kırmızı suyuna turist akını 1 Mayıs kutlamalarının adresi Maltepe'de polis müdahalesi