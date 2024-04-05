Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da korkutan yangın! Binaları alevler sardı İstanbul'da korkutan yangın! Binaları alevler sardı 05 Nisan 2024 Cuma Saat: 15:05 Güncelleme: 05 Nisan 2024 Cuma 15:05 İstanbul Beyoğlu'nda bir binada çıkan yangın bitişikteki binalara da sıçradı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/660fe91fa6fb046fd6082113" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Mansur Yavaş'ın ikinci dönemi coşkuyla başladı İstanbul Havalimanı tıklım tıklım doldu Çıplak görüntülü şantajla tehdit edilen yalancı tanık her şeyi itiraf etti Erdoğan'ın ilk rakibi belli oldu! İstanbul'da yine trafik magandası şiddeti kamerada Kiraya yüzde 25 zam zam cinayeti: Ev sahibini öldürdü Mersin'de esrarengiz olay: Anne ve oğlu evde, baba arabada yanarak öldü Müşteri gibi geldi, zeytin bidonunu alarak gözden kayboldu Tatil cennetinde trafiğe bayram ayarı: Bu araçların geçişleri yasaklandı