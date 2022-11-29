Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da korkutan yangın! Boğaz Köprüsü'nde göz gözü görmedi İstanbul'da korkutan yangın! Boğaz Köprüsü'nde göz gözü görmedi 29 Kasım 2022 Salı Saat: 13:35 İstanbul Beykoz'da bir iş yerinin deposunda yangın çıktı. Yükselen dumanlar İstanbul Boğazı'nda birçok noktadan görüldü. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6385e0879eb16e457f7f4143" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Dev obruk görenleri hayrete düşürdü! Karadeniz kıyılarında bulundu, yetkililer alarma geçti! Düzce depremi sonrası korkutan görüntü: Depremden beri alev alev yanıyor Bahçeli'den Altılı Masa'ya yaylım ateşi Trafik magandalarının yol verme kavgası kamerada Düdüklü tencere bomba gibi patladı Ahmet Hakan'ın canlı yayında mide bulandıran ses Yolcu otobüsü devrildi, 39 kişi yaralandı Timsah bu sefer sert kayaya çarptı! Çiğnemeyi başaramayınca geri bıraktı