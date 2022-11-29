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  4. İstanbul'da korkutan yangın! Boğaz Köprüsü'nde göz gözü görmedi

İstanbul'da korkutan yangın! Boğaz Köprüsü'nde göz gözü görmedi

İstanbul Beykoz'da bir iş yerinin deposunda yangın çıktı. Yükselen dumanlar İstanbul Boğazı'nda birçok noktadan görüldü.

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