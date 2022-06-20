Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da korkutan yangın! Dumanlar boğazı sardı İstanbul'da korkutan yangın! Dumanlar boğazı sardı 20 Haziran 2022 Pazartesi Saat: 00:00 İstanbul Üsküdar'da ahşap binada çıkan yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/62af8e670fee4c66bc4a9fe3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Türkiye'nin İnsansız Deniz Araçları denize indi Yandaş medyana skandal ''cin çıkarma seansı'' yayını! ''Erdoğan’ı hep birlikte emekli edeceğiz'' Rusya, Ukrayna'yı Karadeniz'den işte böyle vurdu! O anlar kamerada Mesut Özil kardeşinin düğününde kurtlarını döktü Sınava geç kalan kızı için dakikalarca dil döktü: Çocukların geleceği ile oynuyorsunuz Bodrum'da ''İki meydan bir cadde'' proje sergisi ve ödül töreni gerçekleştirildi Atatürk'e ve Türk Bayrağı'na hain saldırı İstanbul'da polise tekme tokat saldırı! O anlar kamerada