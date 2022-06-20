  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. İstanbul'da korkutan yangın! Dumanlar boğazı sardı

İstanbul'da korkutan yangın! Dumanlar boğazı sardı

İstanbul Üsküdar'da ahşap binada çıkan yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
Türkiye'nin İnsansız Deniz Araçları denize indi
Yandaş medyana skandal ''cin çıkarma seansı'' yayını!
''Erdoğan’ı hep birlikte emekli edeceğiz''
Rusya, Ukrayna'yı Karadeniz'den işte böyle vurdu! O anlar kamerada
Mesut Özil kardeşinin düğününde kurtlarını döktü
Sınava geç kalan kızı için dakikalarca dil döktü: Çocukların geleceği ile oynuyorsunuz
Bodrum'da ''İki meydan bir cadde'' proje sergisi ve ödül töreni gerçekleştirildi
Atatürk'e ve Türk Bayrağı'na hain saldırı
İstanbul'da polise tekme tokat saldırı! O anlar kamerada