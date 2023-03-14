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  4. İstanbul'da korkutan yangın! Dumanlar pek çok ilçeden görülüyor

İstanbul'da korkutan yangın! Dumanlar pek çok ilçeden görülüyor

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İstanbul Esenyurt’ta bir binanın çatı katında bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Dumanlar bir çok ilçeden görülürken, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

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