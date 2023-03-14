Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da korkutan yangın! Dumanlar pek çok ilçeden görülüyor İstanbul'da korkutan yangın! Dumanlar pek çok ilçeden görülüyor 14 Mart 2023 Salı Saat: 14:45 Güncelleme: 14 Mart 2023 Salı 14:45 İstanbul Esenyurt’ta bir binanın çatı katında bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Dumanlar bir çok ilçeden görülürken, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64105e59f3ecd943f77ca2e3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Voleybol maçında tribünün korkulukları kırıldı Kripto para çetesi çökertildi! 14 milyon TL vurgun yapmışlar Gelinini öldürüp cesedini parçalara ayırmıştı... Vahşetin cezası belli oldu İstanbul'da lisede taciz iddiası: ''2016 yılından beri taciz ediyor!'' İlk İş Yerim kuraları da başlıyor İstanbul'daki aşiret düğününde milyonlar havada uçuştu İstanbul'da ölümden kıl payı kurtuluş anı kamerada Yeni konutların yapılacağı ''konut rezerv'' alanları havadan görüntülendi Turistleri soyan İranlı sahte polisler yakalandı