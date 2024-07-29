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  4. İstanbul'da korkutan yangın: Edirne istikameti trafiğe kapatıldı

İstanbul'da korkutan yangın: Edirne istikameti trafiğe kapatıldı

İstanbul Silivri'de anız yangını çıktı. Yangın nedeniyle D-100 Karayolu'nun Edirne istikameti trafiğe kapatıldı.

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