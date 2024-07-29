Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da korkutan yangın: Edirne istikameti trafiğe kapatıldı İstanbul'da korkutan yangın: Edirne istikameti trafiğe kapatıldı 29 Temmuz 2024 Pazartesi Saat: 15:22 İstanbul Silivri'de anız yangını çıktı. Yangın nedeniyle D-100 Karayolu'nun Edirne istikameti trafiğe kapatıldı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66a7896fd824375e0e09e4e3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Justin Bieber minik Türk çocuğu paylaştı, sosyal medya karıştı Zabıta dilenci diye yakaladı, aylık kazancı 300 bin TL'nin üzerinde çıktı Irak ve Suriye'de 7 terörist öldürüldü Yıldız futbolcu aldatıldı: Sevgilisi başka bir erkekle kucak kucağa... Bu köyümüzde kadınlar gücü ele geçirdi: Erkekler köye alınmıyor 200'e yakın hayat kurtardı, kalbine yenik düştü Performansı düşük diye işten çıkarılmıştı... Yargıdan emsal tazminat kararı Performansı düşük diye işten çıkarılmıştı... Yargıdan emsal tazminat kararı Bu tuzağa düşmeyin: Şimdi de ''yanlış sipariş'' dolandırıcılığı