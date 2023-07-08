İstanbul'da korkutan yangın! Kabusa uyandılar

İstanbul Şişli'de 5 katlı binada çıkan yangın paniğe neden oldu. Alev alev yanan dairede mahsur kalan kadın, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

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