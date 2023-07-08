Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da korkutan yangın! Kabusa uyandılar İstanbul'da korkutan yangın! Kabusa uyandılar 08 Temmuz 2023 Cumartesi Saat: 14:40 Güncelleme: 08 Temmuz 2023 Cumartesi 14:40 İstanbul Şişli'de 5 katlı binada çıkan yangın paniğe neden oldu. Alev alev yanan dairede mahsur kalan kadın, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64a94b288fe87629a66ed353" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR 18 yaşındaki genç parkta ölü bulundu Ağaca bağlı köpeği 14 kurşunla öldürdü Depremin vurduğu ilimizdeki camdaki not kahretti Şef Somer Sivrioğlu MasterChef Türkiye'ye geri döndü İstanbul'da yangında kabus: Mahsur kalanlar böyle kurtarıldı Sezen Aksu''nun ''kabusu'' kamerada! İşte o takıntılı hayran Denizde can pazarı! 1 saat boyunca dalgalarla savaştılar İzmir'de tren kazası! Yaralılar var Türkiye'nin tahıl ambarında arpa hasadı başladı