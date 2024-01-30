Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da korkutan yangın! Müdahale sırasında patlama oldu İstanbul'da korkutan yangın! Müdahale sırasında patlama oldu 30 Ocak 2024 Salı Saat: 11:50 İstanbul Sultangazi'de ayakkabı imalathanesinde yangın çıktı. Ekipler yangına müdahale ederken patlama meydana geldi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65b8b86be4e6aad5ff0946f7" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Taksici yolcu almadı, ortalık karıştı! Tokat atılan kadın baygınlık geçirdi E-5'te kamyon devrildi; trafik durdu! CHP'den istifa eden isimden canlı yayında olay sözler: ''Sabahtan beri yalan söylüyorsun'' Erdoğan çok kızacak: YRP, AK Parti ile ''ittifak şartları''nı açıkladı Arda Güler attı, Real Madrid yayınladı İstanbul'da kamyon terörü: Sokaktaki araçlara çarpa çarpa ilerledi Bakan Yerlikaya açıkladı: 7 bin 716 gözaltı var! Yine Esenyurt, yine bir yabancı uyruklu, yine aynı iddia Aile dizisi son kez ekranlarda... Final günü geldi