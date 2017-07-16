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  3. 16 Temmuz 2017 21:15

İstanbulda korkutan yangın

Ümraniye Dudullu’da geniş bir arazide bulunan yapı market malzemelerinin yer aldığı alanda büyük bir yangın çıktı.

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15 Temmuz şehitleri için Boğaziçi Üniversitesinde Kuran okunmasına tepki
15 Temmuz şehitleri için Boğaziçi Üniversitesinde Kuran okunmasına tepki
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Konyadan kahreden haber: 1 şehit
Konyadan kahreden haber: 1 şehit
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Tekne gezisi faciayla bitti
Tekne gezisi faciayla bitti
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Torbacı olduğu iddia edilen şahsa kafede silahlı saldırı
Torbacı olduğu iddia edilen şahsa kafede silahlı saldırı
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Konyada fünyeyle patlatılan şüpheli çantadan kıyafet çıktı
Konyada fünyeyle patlatılan şüpheli çantadan kıyafet çıktı
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Denizde kaybolan çocuğun annesi: Bir 15 Temmuzda ben yaşadım
Denizde kaybolan çocuğun annesi: Bir 15 Temmuzda ben yaşadım