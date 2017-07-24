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  3. 24 Temmuz 2017 00:50

İstanbulda korkutan yangın

Esenyurt'ta bir apartmanda yangın çıktı. Çok sayıda itfaiye ekibi olay yerine sevk edildi

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Sünnet düğününde faciadan dönüldü
Sünnet düğününde faciadan dönüldü
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İdlibte bombalı saldırı: 12 ölü, 20 yaralı
İdlibte bombalı saldırı: 12 ölü, 20 yaralı
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Başkentte Gülmen ve Özakça eyleminde 20 kişi daha gözaltına alındı
Başkentte Gülmen ve Özakça eyleminde 20 kişi daha gözaltına alındı
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Protokolde kavga çıktı
Protokolde kavga çıktı
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Çanakkalede iskeleden denize düşen kişi öldü
Çanakkalede iskeleden denize düşen kişi öldü
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Başkentte göçük altında kalan işçi öldü
Başkentte göçük altında kalan işçi öldü
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