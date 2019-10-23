  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 23 Ekim 2019 09:40

İstanbul'da korkutan yangın!

Sarıyer İstinye’de karton toplayıcıların içinde olduğu hurdalıkta yangın çıktı. Kısa sürede alevli şekilde büyüyen yangın bitişikteki eve sıçrarken, itfaiyenin yaklaşık 1 buçuk saatlik çalışmanın ardından yangın kontrol altına alındı.

Video Galeri
94 yaşındaki yaşlı kadını öz evlatları gece yarısı sokağa attı!
94 yaşındaki yaşlı kadını öz evlatları gece yarısı sokağa attı!
Video Galeri
Acun Ilıcalı bombayı patlattı! Canlı yayında sürpriz açıklama
Acun Ilıcalı bombayı patlattı! Canlı yayında sürpriz açıklama
Video Galeri
Kan donduran cinayetin nedeni şoke etti!
Kan donduran cinayetin nedeni şoke etti!
Video Galeri
MasterChef Türkiye'deki dokunulmazlık oyununda bir ilk yaşandı
MasterChef Türkiye'deki dokunulmazlık oyununda bir ilk yaşandı
Video Galeri
Jandarma, Fatih Portakal'ı yalanladı
Jandarma, Fatih Portakal'ı yalanladı
Video Galeri
Galatasaray, Real Madrid'e 1-0 mağlup oldu
Galatasaray, Real Madrid'e 1-0 mağlup oldu
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM