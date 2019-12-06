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  3. 06 Aralık 2019 18:50

İstanbul'da korkutan yangın

Pendik'te, 2 katlı kuru yemiş fabrikasında yangın çıktı. Çalışanlar fabrikadan tahliye edilirken itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın söndürüldü.

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