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  3. 30 Ocak 2020 11:30

İstanbul'da korkutan yangın!

Beyoğlu'nda 3 katlı metruk binanın çatısında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü.

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