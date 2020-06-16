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  3. 16 Haziran 2020 12:05

İstanbul'da korkutan yangın!

Beylikdüzü'nde 6 katlı binanın çatı katında yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Ekipler alev alev yanan çatıya müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı.

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