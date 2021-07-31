İstanbul'da korkutan yangın

Kağıthane Hamidiye Mahallesi’nde bir site inşaatının şantiye alanında yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

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