Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da korkutan yangın İstanbul'da korkutan yangın 31 Temmuz 2021 Cumartesi Saat: 12:07 Kağıthane Hamidiye Mahallesi’nde bir site inşaatının şantiye alanında yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/610512e982889d5cdf2f9493" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Azeri spikerin sözleri tüyleri diken diken etti THK'nın yangın söndürme uçaklarının Teknofest'teki görüntüleri ortaya çıktı Kayınvalidesinin uçurumdan uçuşunu böyle çekti! Korkunç ölüm Manavgat’ta alevlerin arasında ölüm yolculuğu kamerada Tuğba Özay'ın çiftliğinde hasar olmadığı ortaya çıktı Kız çocuğuna saldıran hırsıza meydan dayağı kamerada Konya'da 7 kişinin katledildiği olayın nedeni ortaya çıktı! Delinin zoruna bak! Çöp kovasıyla kavga kamerada ''Cumhurbaşkanımızın talimatından sıkıldık''