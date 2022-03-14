Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da korkutan yangın İstanbul'da korkutan yangın 14 Mart 2022 Pazartesi Saat: 10:05 Şişli'de 5 katlı bir binanın 2'nci katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alev alev yanan daire, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/622ee94e8a82ee1719446463" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Nagehan Alçı'dan canlı yayında ''üniforma'' açıklaması Gelin arabasından aldığı 20 TL'yi beğenmeyince ise öyle bir şey yaptı ki... İsmail Saymaz: ''İktidar yanlısı medya büyütüyor sanıyordum gerçekmiş'' İstanbul'da yine çakarlı, lüks düğün konvoyu Yandaş medyanın hedef gösterdiği isim yanıtını düğününde verdi Kara Harp Okulu töreninde Atatürk'ün adının söylendiği an... Tüyler diken diken oldu! ''Atatürk yaşasaydı MHP'de olurdu'' Yeşilçam'ın bir zamanlar en güzeliydi... Havuz pozlarıyla sosyal medyayı salladı Türk uçağı NATO harekatında