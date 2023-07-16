Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da korkutan yangın İstanbul'da korkutan yangın 16 Temmuz 2023 Pazar Saat: 18:40 Güncelleme: 16 Temmuz 2023 Pazar 18:40 İstanbul Beyoğlu'nda bulunan 2 katlı sanat galerisinde yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin kısa sürede müdahale ettiği yangında galerideki birçok eserin zarar gördüğü öğrenildi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64b40f683a22f262ce6295b3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR 81 yaşında DGS'ye girdi! Hatay'da orman yangını! Yerleşim yerlerine sıçradı Usta sanatçı Tanju Tuncel son yolculuğuna uğurlandı 1 dakikada 2 milyon liralık hırsızlık! Alarma aldırış etmediler İstanbul'da ölümüne eğlence! Köprüden denize atladılar Mustafa Sarıgül'den sosyal medyayı sallayan zam tepkisi Martı CEO'su Oğuz Alper Öktem'in bu görüntüleri tepki çekti Gökçeada'da büyük yangın! Saatlerdir söndürülemedi Ankara'da dehşete düşüren görüntüler