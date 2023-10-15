  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. İstanbul'da korkutan yangın

İstanbul'da korkutan yangın

Güncelleme:

İstanbul Sultangazi'de iplik imalatı yapan iş yerinde yangın çıktı. Çevrede paniğe neden olan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
Biden'ın konuşması İsrail protestosuyla yarıda kesildi
İzmir'de orman yangını
Hırsızlar kapı dürbününde kamerada
İstanbul Metrosu'nda kadın yolcuya korkunç saldırı
Depremin yıktığı ilimizi şimdi de sel vurdu
İstanbul'da gece kulübündeki içki şişesinden zehir çıktı
İsrail'in saldırısında yerle bir olmuştu! Yıkım ortaya çıktı
İstanbul'un ünlü AVM'sinde hırsız avı! O anlar kamerada
Gazze sınırındaki İsrail askerleri böyle görüntülendi