Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da korkutan yangın İstanbul'da korkutan yangın 15 Ekim 2023 Pazar Saat: 16:10 Güncelleme: 15 Ekim 2023 Pazar 16:10 İstanbul Sultangazi'de iplik imalatı yapan iş yerinde yangın çıktı. Çevrede paniğe neden olan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/652be4c025964140a35d6513" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Biden'ın konuşması İsrail protestosuyla yarıda kesildi İzmir'de orman yangını Hırsızlar kapı dürbününde kamerada İstanbul Metrosu'nda kadın yolcuya korkunç saldırı Depremin yıktığı ilimizi şimdi de sel vurdu İstanbul'da gece kulübündeki içki şişesinden zehir çıktı İsrail'in saldırısında yerle bir olmuştu! Yıkım ortaya çıktı İstanbul'un ünlü AVM'sinde hırsız avı! O anlar kamerada Gazze sınırındaki İsrail askerleri böyle görüntülendi