İstanbul'da korkutan yangın

İstanbul Sultangazi'de iplik imalatı yapan iş yerinde yangın çıktı. Çevrede paniğe neden olan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

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