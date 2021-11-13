Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da koronavirüs salgını bitti de bizim mi haberimiz yok! İstanbul'da koronavirüs salgını bitti de bizim mi haberimiz yok! 13 Kasım 2021 Cumartesi Saat: 09:05 İstiklal Caddesi'nde akşam saatlerinde batan güneş kartpostallık görüntüler oluştururken vatandaşlar tarafından korona virüs unutuldu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/618f55af23d82b13b261e483" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR CHP'nin ''dolar 10 lira'' videosu sosyal medyayı salladı Aile hekimine iğrenç saldırı kamerada! Karamollaoğlu açıkladı: Saadet Partisi Cumhur İttifakı'na mı geçecek? BTP’den Erdoğan’a ''Dolar 10 lira olsa kim şaşırır ?'' videosu Canlı yayında çok ilginç anlar: Bahar Candan ve Nihat Doğan'a beyin verdi Bakan Özer'den ara tatil mesajı Malatya'da 4,7 büyüklüğünde deprem Basketbol maçında skandal! Tek yumrukla yere serdi NFT dünyasına Yapı Kredi de Vadaa’lar ile katıldı