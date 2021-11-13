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  4. İstanbul'da koronavirüs salgını bitti de bizim mi haberimiz yok!

İstanbul'da koronavirüs salgını bitti de bizim mi haberimiz yok!

İstiklal Caddesi'nde akşam saatlerinde batan güneş kartpostallık görüntüler oluştururken vatandaşlar tarafından korona virüs unutuldu.

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