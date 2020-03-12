  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 12 Mart 2020 15:20

İstanbul'da koronavirüs tedbiri: Etkinlikler iptal edildi

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, koronavirüs tedbirleri kapsamında Cemal Reşit Rey Konser Salonu, Şehir Tiyatroları, İSMEK ve İBB'ye bağlı müzelerdeki etkinliklerin durdurulduğunu açıkladı.

Video Galeri
O görüntüdeki kişi Ece Erken mi ? Bomba paylaşım
O görüntüdeki kişi Ece Erken mi ? Bomba paylaşım
Video Galeri
Bilim Kurulu üyesi profesörden yüreklere su serpen korona açıklaması
Bilim Kurulu üyesi profesörden yüreklere su serpen korona açıklaması
Video Galeri
THY'den yolcularına ''koronavirüs'' mektubu
THY'den yolcularına ''koronavirüs'' mektubu
Video Galeri
İstanbul'da ölü bulunmuştu! İngiliz subayın düşme anı kamerada
İstanbul'da ölü bulunmuştu! İngiliz subayın düşme anı kamerada
Video Galeri
ABD'den koronavirüs kararı! Listede Türkiye yok
ABD'den koronavirüs kararı! Listede Türkiye yok
Video Galeri
İzmir'de korku dolu anlar! AVM'de pompalı tüfekle ateş açtı
İzmir'de korku dolu anlar! AVM'de pompalı tüfekle ateş açtı
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM