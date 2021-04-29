Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da koronavirüs vakalarında son durum İstanbul'da koronavirüs vakalarında son durum 29 Nisan 2021 Perşembe Saat: 17:16 İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, İstanbul'da, yeni tip koronavirüs (Covid-19) vakalarının son 10 günde yüzde 30 azaldığını bildirdi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/608abfa91b300f6ddc2b3a03" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Tam kapanma göçü kaosa dönüştü Fahri konsolosun öldüğü kaza kamerada Vebitcoin vurgununda yeni detaylar! Hesapları 1 ay önce bloke etmiş Kafede kaçak nargile keyfi ölümle bitti! Kahkahasıyla ünlenen komedyen hayatını kaybetti 5 bin personelle dev operasyon! 2 yaşındaki Süleyman her yerde aranıyor Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahmini yükseldi! Rusya meydan okudu!