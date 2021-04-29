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İstanbul'da koronavirüs vakalarında son durum

İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, İstanbul'da, yeni tip koronavirüs (Covid-19) vakalarının son 10 günde yüzde 30 azaldığını bildirdi.

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