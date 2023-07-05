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İstanbul'da kuaför salonuna molotoflu saldırı

İstanbul Bayrampaşa'da 2 kişi, kuaför salonunda molotof kokteylli saldırı düzenledi.

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