Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da kuaför salonuna molotoflu saldırı İstanbul'da kuaför salonuna molotoflu saldırı 05 Temmuz 2023 Çarşamba Saat: 11:45 İstanbul Bayrampaşa'da 2 kişi, kuaför salonunda molotof kokteylli saldırı düzenledi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64a52daf3c1e1c4ecc7dd553" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Temmuz'un 5'inde 2 metre karla mücadele! Bu görüntüler Türkiye'den! Bu bir ilk! Bir robot ilk kez bu işi yaptı İsrail’den Gazze’ye saldırı Motosikletiyle 299 km hızla otoyolda uçuyordu... Sonu ölüm oldu! Kocaeli'nde kimyasal alarm! Göz gözü görmedi Aleyna Tilki otelin havuzunda çocukluğuna döndü, havuzdaki dansıyla olay oldu 16'ncı katta kabus! Kendini boşluğa bıraktı ama bir mucize yaşandı! İstanbul'da 3 saatte, 353 kaçak mülteci yakalandı Eve giren 1.5 metrelik timsah böyle yakalandı