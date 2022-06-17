Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da küçük kız çocuğuna cinsel taciz İstanbul'da küçük kız çocuğuna cinsel taciz 17 Haziran 2022 Cuma Saat: 07:25 İstanbul Küçükçekmece'de bir mağazada 14 yaşındaki kız çocuğunu taciz ettiği iddia edilen zanlı mağazadan zırhlı araçla çıkarılabildi. Mağazanın önüne gelen binlerce kişi emniyet güçlerinden zanlıyı kendilerine teslim edilmesini istedi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/62ac022ef59138471c270353" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Yatta mezuniyet kutlaması yapan gençlerin videosu olay oldu Bakanlık önünde ikinci kriz: ''Sağlık Bakanı gelmezse kendimi yakarım'' Kılıçdaroğlu, Bülent Arınç'ın elini sıkmadı! Toplantıya damga vuran anlar MHP Diyarbakır teşkilatını feshetti Yabancı uyruklu ''şerefsiz'' Atatürk'ün resmine basıp sosyal medyada paylaştı Enez'de uğur böceği istilası 4 PKK’lı terörist daha öldürüldü Bülent Arınç: Majestelerinin gazetecileri var, kral çıplak demenin vaktidir Torbacıya dayak sonrası meydan savaşı çıktı! O anlar kamerada