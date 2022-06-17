  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. İstanbul'da küçük kız çocuğuna cinsel taciz

İstanbul'da küçük kız çocuğuna cinsel taciz

İstanbul Küçükçekmece'de bir mağazada 14 yaşındaki kız çocuğunu taciz ettiği iddia edilen zanlı mağazadan zırhlı araçla çıkarılabildi. Mağazanın önüne gelen binlerce kişi emniyet güçlerinden zanlıyı kendilerine teslim edilmesini istedi.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
Yatta mezuniyet kutlaması yapan gençlerin videosu olay oldu
Bakanlık önünde ikinci kriz: ''Sağlık Bakanı gelmezse kendimi yakarım''
Kılıçdaroğlu, Bülent Arınç'ın elini sıkmadı! Toplantıya damga vuran anlar
MHP Diyarbakır teşkilatını feshetti
Yabancı uyruklu ''şerefsiz'' Atatürk'ün resmine basıp sosyal medyada paylaştı
Enez'de uğur böceği istilası
4 PKK’lı terörist daha öldürüldü
Bülent Arınç: Majestelerinin gazetecileri var, kral çıplak demenin vaktidir
Torbacıya dayak sonrası meydan savaşı çıktı! O anlar kamerada