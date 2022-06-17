İstanbul'da küçük kız çocuğuna cinsel taciz

İstanbul Küçükçekmece'de bir mağazada 14 yaşındaki kız çocuğunu taciz ettiği iddia edilen zanlı mağazadan zırhlı araçla çıkarılabildi. Mağazanın önüne gelen binlerce kişi emniyet güçlerinden zanlıyı kendilerine teslim edilmesini istedi.

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